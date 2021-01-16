Травмировавшего полицейских огнетушителем участника беспорядков в США арестовали

Участника беспорядков в Вашингтоне, бросившего огнетушитель в трех полицейских арестовали в США. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил телеканал CNN.

По его информации, бывшему пожарному из Пенсильвании Роберту Сэнфорду предъявили обвинения в незаконном проникновении в государственное здание, хулиганских действиях, гражданских беспорядках и нападении на сотрудников правоохранительных органов.

Ранее 15 января Федеральные прокуроры США заявили, что некоторые из тех, кто штурмовал Капитолий в Вашингтоне 6 января, намеревались «захватить и убить избранных должностных лиц». Эта информация была включена в документ о задержании Джейкоба Ченсли, который призывал людей атаковать Капитолий, используя мегафон. Отмечается, что Ченсли необычно нарядился на протест — его отличал головной убор, раскраска лица и шестифутовое копье.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация назначена на 20 января.