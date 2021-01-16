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Трамп получил высшую награду Марокко за нормализацию отношений с Израилем

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Президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 января, был награжден высшей наградой Марокко — Орденом Мухаммеда (Уиссам Аль Мухаммед) — за вклад в нормализацию отношений между королевством и Израилем. Об этом сообщил информационный портал Le Desk.

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Церемония вручения прошла в Овальном кабинете Белого дома. Награду Трамп получил из рук посла Марокко в Соединенных Штатах принцессы Лаллы Джумалы Аляуи. Пресса допущена не была. Орден Мухаммеда вручается только главам государств.

В свою очередь Трамп наградил короля Мохаммеда VI Орденом «Легион почета».

«В течение двух десятилетий своего руководства король Марокко Мохаммед VI продвигал глубокое и устойчивое партнерство между Марокко и Соединенными Штатами Америки во всех областях», — приводит заявление Белого дома портал — Его видение и личное мужество — включая его решение возобновить связи с Израилем, позитивно изменили обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке и открыли новую эру безопасности и процветания для наших двух стран и всего мира».

От имени короля награду приняла посол королевства.

22 декабря в Рабате власти Марокко, США и Израиля подписали Совместную декларацию. В ней, в частности, подтверждалось намерение «немедленно возобновить полные официальные контакты между марокканскими и израильскими коллегами, установить полные дипломатические, мирные и дружественные отношения».

10 декабря действующий президент США Дональд Трамп объявил об установлении полноценных дипотношений между Израилем и Марокко.

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