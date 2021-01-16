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Наука
На МКС приостановили поиск второго места утечки воздуха в модуле «Звезда»
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На МКС приостановили поиск второго места утечки воздуха в модуле «Звезда»

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Поиск второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на МКС прекратили до середины февраля. Об этом заявила директор отдела по МКС в штаб-квартире NASA Робин Гатенс.

Отмечается, что протекающий отсек изолирован. В феврале на американском грузовом корабле на МКС доставят компоненты воздуха для восполнения его утечки, пишет «РИА Новости».

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-16» запланирован на 15 февраля. До этого времени отсек будут периодически наддувать, когда давление в нем будет опускаться ниже допустимого уровня. После прибытия «Прогресса МС-16» экипаж продолжит искать второе место утечки в промежуточной камере.

29 декабря генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин называл возможной причиной утечки воздуха и падения давления внутри космической станции приборы на американском сегменте.

Новую утечку воздуха на МКС обнаружили в середине декабря 2020 года. До этого, в октябре, экипаж МКС нашел трещину длиной 4,4–4,5 см в промежуточной камере российского модуля «Звезда», трещину временно загерметизировали.

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