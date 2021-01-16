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WhatsApp отсрочил обновление пользовательского соглашения из-за критики

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Мессенджер WhatsApp принял решение отложить внедрение обновления пользовательского соглашения, которое вызвало большой общественный резонанс, передает телеканал «Известия».

Срок внедрения обновления перенесен с 8 февраля на 15 мая. В течение этого времени, отмечают в мессенджере, пользователи смогут в «удобном для них темпе» ознакомиться с обновлениями и принять их.

4 января WhatsApp изменил условия использования, которые теперь предусматривают обязательную передачу пользователями своих данных в рекламную систему Facebook и его «семейство приложений» для анализа их привычек и вкусов. В ответ на это пользователи по всему миру начали покидать WhatsApp.

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