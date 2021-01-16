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Помпео связал возникновение COVID-19 с гослабораториями Китая

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Госсекретарь США Майк Помпео обнародовал информацию в подтверждение предположений, что пандемия коронавируса могла возникнуть в государственных лабораториях Китая. Об этом говорится в его письменном заявлении на сайте Госдепа в пятницу, 15 января.

Свое заявление Помпео адресовал инспекторам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ранее они прибыли в Китай для расследования причин пандемии коронавируса.

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Помпео отметил, что у Соединенных Штатов есть основания полагать, что еще летом 2019 года, задолго до первого зарегистрированного случая коронавируса, несколько исследователей в Уханьском институте вирусологии заболели.

Также госсекретарь заявил об изучении коронавируса летучих мышей RaTG13, который более чем на 96% идентичен SARS-CoV-19, в институте с 2016 года. При этом Помпео добавил, что институт не отчитался о возможных «экспериментах по повышению заразности или летальности» вируса.

Глава госдепа США также вновь отметил, что пандемии можно было избежать, а также раскритиковал Китай за то, что в Ухань не были приглашены мировые эксперты в области здравоохранения в течение нескольких дней после вспышки. В заключение Помпео призвал обеспечить доступ ко всем объектам и данным экспертам ВОЗ.

В начале января заместитель советника президента США по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттингер заявил, что пандемия коронавируса могла возникнуть из-за утечки из китайской лаборатории. По его сведениям, данная версия является «наиболее достоверной», однако он не привел доказательств теории и подчеркнул, что его суждения основаны на «последних данных разведки».

В конце декабря журналисты Associated Press опубликовали расследование, в котором рассказали, что власти Китайской Народной Республики, вероятно, стараются причислить к государственной тайне все исследования о коронавирусе.

Кроме того, в мае 2020 года госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон имеет «огромное доказательство» того, что новый коронавирус возник в лаборатории в Ухане, однако оно так и не было обнародовано.

Вместе с тем президент России Владимир Путин заверил, что для построения конспирологических теорий о происхождении нового типа коронавируса нет никаких оснований.

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