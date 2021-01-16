Трамп изучает возможность помиловать экс-советника Бэннона

Действующий президент США Дональд Трамп изучает возможность помиловать своего бывшего советника Стивена Бэннона. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, также до конца президентского срока Трампа ожидается еще два помилования. Одна произойдет вечером в пятницу, 15 января (утром 16 января мск), а еще одно — утром 20 января перед приведением к присяге избранного президента Джо Байдена.

Бэннон и трое его предполагаемых сообщников обвиняются в растрате части средств, собранных ими в рамках частной инициативы по строительству стены на границе с Мексикой. Экс-советник Трампа не признал вину, суд согласился отпустить его под залог в $5 млн долларов.

Бэннон занимал пост старшего советника Трампа по политическим и стратегическим вопросам с января по август 2017 года. Он также был одним из главных деятелей предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Бэннона арестовали 20 августа 2020 года в Нью-Йорке.

Трамп уже помиловал ряд своих бывших соратников, осужденных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, в том числе Майкла Флинна, Роджера Стоуна и Пола Манафорта.