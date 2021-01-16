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Пушков прокомментировал выход России из ДОН

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Сенатор Алексей Пушков считает выход России из Договора по открытому небу закономерным решением. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

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«После выхода США из договора, он стал нежизнеспособным. И даже вредным для нашей страны, поскольку ставил бы нас в неравноправное положение», — отметил он.

По его словам, американская сторона даже после выхода получала бы всю информацию о российских вооруженных силах от своих союзников по НАТО.

Ранее в пятницу стало известно, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, вина за прекращение соглашения целиком лежит на США и их союзниках по НАТО.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что начало процедуры выхода РФ из ДОН обусловлено неприемлемой ситуацией вокруг договора после выхода США.

Вашингтон 22 ноября подтвердил, что больше не является участником договора по открытому небу.

Член комитета американского сената по международным отношениям Боб Менендес считает, что выход из соглашения делает США менее защищенными от России. Он назвал решение администрации своей страны безрассудным, так как ДОН давал Вашингтону и его союзникам важную информацию о военных силах России.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

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