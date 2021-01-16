В Венесуэле начали обследовать желающих привиться «Спутником V»

В Венесуэле желающие привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V» начали проходить медицинский осмотр. Об этом со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения республики сообщили «РИА Новости».

Осмотр проходит в Детской кардиологической больницы Монтальбан. После прохождения обследования, человек получит вызов на прохождение вакцинации.

13 января президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» является лучшей в мире вакциной от коронавируса. Другие препараты, по словам главы государства, «такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют».

Препарат «Спутник V» был разработан центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Препаратом заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию. Кроме того, 5,2 млн доз российской вакцины приобрела Боливия. Также к распространению «Спутника V» среди населения приступили власти Гвинеи.

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