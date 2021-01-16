Спецслужбы допустили присутствие экстремистов во время инаугурации Байдена

Американские власти при обеспечении безопасности на инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена готовы к появлению экстремистов и ультраправых сил. Об этом заявил глава подразделения Секретной службы в столичном округе Колумбия Мэттью Миллер в пятницу, 15 января.

«Я не слышал о том, чтобы кто-то [из представителей радикальных групп] поднимал руки и заявлял: «Мы будем здесь». Но мы готовы к тому, что они будут», — привел Миллер слова директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рея, отвечая на вопрос, могут ли экстремисты и представители ультраправых движений, включая Proud Boys («Гордые парни»), появиться в Вашингтоне 20 января.

Он отметил, что ФБР активно проверяет информацию, в том числе отслеживает социальные сети и интернет. Кроме того, Миллер заявил, что необходимо предотвратить тот «хаос и нарушения закона», которые произошли во время беспорядков в американской столице на прошлой неделе, пишет портал swissinfo.ch.

Ранее, 14 января, стало известно, что в штате Вирджиния по делу о штурме конгресса арестован боец Национальной гвардии США. Капрала Нацгвадии Джейкоба Фрэкера обвиняют в умышленном проникновении на запрещенную территорию и хулиганском поведении.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация назначена на 20 января.