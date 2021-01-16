Сирийские военные провели дезинфекцию в освобожденном от боевиков селе

Военнослужащие сирийской армии провели зачистку недавно освобожденного от боевиков поселка Телль-эд-Даман в провинции Алеппо, также продезинфицированы социальные объекты. Об этом в субботу, 16 января, сообщил журналистам командир проводившего дезинфекцию подразделения Мустафа Рашид.

Он отметил, что в первую очередь была обработана школа.

«В поселок уже вернулась часть жителей, но основная масса ждет гарантий безопасности от армии», — отметил Рашид.

В случае с поселком Телль-эд-Даман дезинфекции предшествовала проведенная сирийскими разведчиками зачистка территории, с которой в спешке отступали боевики.

Разведгруппа, подготовленная российскими специалистами, осмотрела район в поисках затаившихся диверсантов, схронов оружия и боеприпасов, после чего дома на предмет мин-ловушек осмотрели саперы. В одном из зданий они обнаружили замаскированное взрывное устройство и уничтожили его на месте.

Информацию, что поселок чист, военнослужащие передадут гражданским властям, чтобы туда могли возвращаться жители, покинувшие его во время войны.

Сирийские военные используют опыт обработки социальных объектов, полученный в ходе работы военнослужащих российских РХБ-подразделений, оказывавших помощь летом 2020 года в противовирусной обработке и дезинфекции социальных объектов в Алеппо и провинции Латакия.

Ранее, 13 января, сообщалось, что военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) впервые провели гуманитарную акцию в крупном поселке Тей в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Жителям раздали продовольственные наборы.