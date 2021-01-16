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Кипяток залил квартиры в шести подъездах московского ЖК

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В московском жилом комплексе Green Park в пятницу, 15 января, в результате масштабной аварии несколько квартир затопило кипятком. О происшествии сообщили жильцы, которые вынуждены устранять последствия ЧП самостоятельно, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, прорыв произошел в шести подъездах. По словам местных жителей, в помещениях рванули трубы.

«Рванули сгоны после повышения давления», — пишут люди и демонстрируют проржавевшие трубы.

Девушка, проживающая в комплексе, показала видео, на котором демонстрирует квартиру после потопа. На кадрах видно, как находящиеся в ванной вещи вздулись — к ним страшно даже прикасаться. В других комнатах «поплыли» и деформировались полы.

«Это не дым, это пар — в квартире супергорячая температура», — пояснила она.

В распоряжении телеканала появились также кадры, снятые вне квартир — на них виден коридор, пол которого скрыт под водой.

Кроме того, в доме сработала противопожарная система и приехали спасатели.

Руководитель пресс-службы УК «ПИК-Комфорт» Галина Давыдова прокомментировала ситуацию.

«На текущий момент аварийная ситуация исправлена, пострадало несколько секций, жителям будет предложена гостиница. Причина прорыва уточняется», — заявила она.

9 января сообщалось, что кипяток залил коридоры многоэтажного дома в Омске. Предварительной причиной инцидента стала лопнувшая труба, расположенная на чердаке здания.

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