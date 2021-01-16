На Украине все обслуживание стало исключительно на государственном языке

На Украине с субботы, 16 января, вступает в силу нома закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой украинский язык становится обязательным в сфере потребления.

Отныне все обслуживание и информация о товарах и услугах должны предоставляться исключительно на государственном языке. Теперь АЗС, интернет-сайты, библиотеки, рестораны, магазины и аптеки обязаны перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, если они не попросят обращаться к ним на другом языке. Те, кого отказались обслуживать на государственном языке, могут пожаловаться руководству компании, а затем и языковому омбудсмену на его «горячую линию». В случае, если жалобу не примут уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь посоветовал фиксировать случаи отказа, с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и т.д.

На жалобу должны отреагировать и потребовать в течение 30 дней устранить нарушения в обслуживании. На первый раз владельцам бизнеса выносится предупреждение, а если в течение года случается второе нарушение, то будет наложен штраф от 5 100 до 6 800 гривен ($180 — $242).

Следить за соблюдением языковых норм в стране поручено представителям омбудсмену в регионах, а также, по словам Креминя, общественные активисты и неравнодушные граждане, которые будут фиксировать нарушения и присылать их в офис уполномоченного.

В декабре 2020 года в Верховной раде был зарегистрирован закон об отмене штрафов для предпринимателей за отказ от украинского языка. По мнению одного из 27 авторов проекта, депутата президентской фракции «Слуга народа» в парламенте Максима Бужанского, «эти штрафы — абсурд. Бизнес обязан только платить налоги и ничего больше». Проект закона находится сейчас на рассмотрении в профильном комитете рады.

28 ноября уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь предложил украинизировать язык жестов. Чиновник возмутился, что украинцы, перейдя на дистанционный формат обучения из-за пандемии, еще больше игнорируют закон о языке, обязывающий всех обучаться только на украинском.

С 1 сентября 2020 года на Украине вступил в силу закон об украинизации образования для учащихся с 5-го класса и старше. Кроме того, 25 апреля 2019 года в стране принят закон о функционировании украинского языка, предполагающий использование только его во всех сферах жизни.