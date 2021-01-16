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В РФ подготовлен план клинических исследований «Спутника V» на онкопациентах

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Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России и ученые Центра им. Гамалеи подготовили общий план и описание методов клинических исследований вакцины против нового коронавируса «Спутника V» на пациентах с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщил ТАСС гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн в рамках Гайдаровского форума.

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По его словам, в скором времени может начаться набор добровольцев, а само исследование займет 6-7 месяцев. Каприн также выразил надежду, что процесс отбора пройдет быстро, эффективно и токсичности выявлено не будет. Всего в группу для исследований планируется включить около 250 человек. Кроме того, ни в одной стране таких исследований не проводилось, онкологическим пациентам в вакцинации от коронавируса пока отказано, заявил онколог.

15 января заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что справка с места работы больше не понадобится для прохождения вакцинации от коронавируса в Москве. Ранее в этот же день заммэра сообщила, что в Москве появятся выездные пункты вакцинации от COVID-19.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации от коронавируса, чтобы как можно скорее сформировался коллективный иммунитет и город быстрее вернулся к обычной жизни.

В тот же день стало известно, что около 140 тыс. жителей Москвы сделали прививку против коронавирусной инфекции.

В Москве вакцинация стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Записаться на прививку можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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