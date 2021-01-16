Российский шоумен и музыкант Стас Барецкий попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом он сам сообщил РЕН ТВ в пятницу, 15 января.

По словам Барецкого, в аварии сильно пострадала его спутница, возможно, у нее сломаны ноги.

«Врезался сильно. Ноги болят у меня. Всю машину разбил, восстановлению не подлежит. И его машина разбилась. Сейчас гаишников ждем. Я сильно разбил машину, врезался со всего маху. Я сильно пострадал, коленки болят. Девушка со мной сильно пострадала. Похоже, две ноги сломала и головой стекло разбила», — рассказал шоумен.

Ранее в интернете появилось видео, на котором Барецкий выходит из разбитой машины и сообщает, что врезался в Range Rover.

В июле Барецкий также попал в ДТП в Санкт-Петербурге на пересечении Невского и Литейного проспектов.