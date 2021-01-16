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Посольство РФ прорабатывает вопрос о поставках вакцины «Спутник V» в Тунис

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Посольство России в Тунисе прорабатывает вопрос о поставках в эту страну вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил в пятницу, 15 января, пресс-атташе дипмиссии Султан Агаметов.

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Ранее министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди объявил, что страна контактирует с Россией с целью получить партию вакцины «Спутник V».

«Посольство занимается проработкой вопроса о поставках в республику российской вакцины от коронавируса», — цитирует Агаметова «РИА Новости».

В Тунисе введен жесткий карантин с 14 по 17 января в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. По данным министерства здравоохранения Туниса, в стране выявлены более 175 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 125 тысяч человек, скончались 5528 пациентов с COVID-19. По словам Мехди, вакцинация в стране начнется не раньше февраля и будет добровольной.

Ранее, 15 января, сообщалось, что российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Парагвае.

13 января президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» является лучшей в мире вакциной от коронавируса. Другие препараты, по словам главы государства, «такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют».

Препарат «Спутник V» был разработан центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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