Бродивший в Подмосковье волк найден и помещен в приют

Волк, сбежавший из частного питомника в Одинцовском районе и несколько дней бродивший по Подмосковью, пойман. Животное не проявляло агрессии, после осмотра его поместят в приют. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, передает «РИА Новости».

«Его обнаружили около железнодорожной станции «Голицыно» волонтеры, которые входили в группу отлова. Ловцы подъехали, волка забрали. Мы будем определять породу — метис он или нет, принадлежит ли животное к краснокнижным, после этого будет принято решение по его дальнейшей судьбе», — сказал он.

Как отметил Воскресенский, волк вел себя с волонтерами, как абсолютно ручное животное — не нападал, агрессивно себя не вел.

Главное, подчеркнул он, опасности для жителей нет. После осмотра животного ветеринарами, его поместят в приют в Одинцово. «Самое главное, что опасности для жителей нет», — заключил Воскресенский.

Как сообщает телеканал «360», в управлении охотнадзора Минсельхозпрода региона рассказали, что хозяина волка ждет штраф. Такое животное запрещено приручать и содержать. Поисками хищника занималась специальная группа, в которую вошли ветеринары, охотники и ловцы животных.

Ранее в этот день о поисках животного сообщил и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. Он отметил, что на груди животного специалисты заметили пятно белого цвета, что и привело к выводам о метисе. По его словам, ближайшие дикие волки зарегистрированы в Можайском городском округе. В этой связи предполагается, что данное животное принадлежит частному лицу.