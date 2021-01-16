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Пелоси может направить материалы по импичменту Трампа на следующей неделе

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, предположительно, может направить материалы по делу импичмента президенту Дональду Трампу в сенат на следующей неделе. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал CNN в пятницу, 15 января.

Сама Пелоси ранее в ходе брифинга не сообщила точную дату передачи материалов в сенат США.

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14 января сообщалось, что рассмотрение вопроса об импичменте действующего президента Дональда Трампа в сенате США может произойти сразу после инаугурации избранного лидера страны Джо Байдена.

Ранее, 13 января, палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала статью об импичменте главе Белого дома, теперь документ направят в сенат.

Байден, в свою очередь, выразил надежду, что рассмотрение вопроса об импичменте Трампа не помешает сенату работать одновременно над другими срочными для страны делами.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

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