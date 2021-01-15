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МВД Белоруссии опровергло данные о планах создать лагеря для протестующих

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Распространенная аудиозапись о планах белорусских властей якобы создать в стране «лагерь» для оппозиционеров является фейком. Об этом «РИА Новости» заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

По ее словам, МВД не комментировала и не будет комментировать фейки, а задача ведомства состоит в охране общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. Также Чемоданова добавила, что в своей деятельности МВД руководствуется законом.

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Ранее в одном из Telegram-каналов появилась аудиозапись, на которой якобы слышен голос нынешнего заместителя министра внутренних дел Николая Карпенкова, выступавшего перед личным составом. На ролике слышны слова, что руководство Республики Беларусь поддерживает жесткие действия силовиков в отношении участников протестов.

Кроме того, ведется речь о том, что в Белоруссии должен быть создан некий лагерь для содержания активных участников протестов. Представители белорусской оппозиции из-за рубежа пообещали передать эту запись в ряд международных организаций, в том числе в Совбез ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, а также отдельно — официальным властям России и США.

Ранее в этот день сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Белоруссии задержали двоих предпринимателей по подозрению в финансировании протестной деятельности в стране. Денежные средства для финансирования незаконных массовых мероприятий в Белоруссии предоставлялись фондом BYHELP.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Несогласные с итогами выборов вышли на улицы. Акции проходят до сих пор, переместившись с проспектов в жилые дворы городов.

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