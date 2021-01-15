Из Белого дома начали вывозит вещи перед сменой американской администрации

В Западном крыле Белого дома, его главной рабочей части, идут активные приготовления к въезду новой администрации, со стен сняты фотографии, идет сбор вещей. Об этом в пятницу, 15 января, сообщают журналисты президентского пула.

Отмечается, что на выходе из помещения для прессы, где раньше на стенах висели фотографии в рамках, их сняли, остались только крючки, в помещениях можно видеть тележки для перевозки вещей, сообщает «РИА Новости».

Журналисты Белого дома рассказывают в своих соцсетях об активных сборах, которые идут в Белом доме, публикуют иллюстрации. Так, на снимках видно, как некая пожилая блондинка в черном пиджаке укладывает в машину чучело фазана, а мужчина несет большое фото в рамке, на котором запечатлены переговоры Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится 20 января, по традиции, уходящий президент покидает Белый дом в тот же день.

Ранее 15 января стало известно, что действующий президент США Дональд Трамп собирается покинуть Вашингтон утром 20 января, в день инаугурации Байдена. Отмечается, что Трамп запланировал в этот день прощальное мероприятие на базе Эндрюс за пределами округа Колумбия.