Гордуму Партизанска могут распустить из-за неявки депутатов на заседания

В Приморском крае дума Партизанского городского округа провела в 2020 году только четыре заседания, вместо назначенных одиннадцати. Такое заявление вынесла прокуратура Партизанска.

Были предпосылки того, что Дума могла пропустить мероприятие по принятию городского бюджета на 2021 год. Депутаты проигнорировали представление прокурора и всем составом игнорировали заседания в течение трёх месяцев подряд.

Суд удовлетворил иск о признании бездействия гордумы незаконным. Эти обстоятельства являются достаточными основаниями для того, чтобы распустить нынешний состав досрочно, передает Vostokmedia.