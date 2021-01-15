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Крещенские купания не будут организовывать на Камчатке

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Массовые обряды омовения отменили во всех районах Камчатки. Ограничение введено в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, сложившейся в регионе.

Ранее Петропавловская и Камчатская епархия рекомендовала главам всех муниципальных районов, кроме закрытого административно-территориального образования «Вилючинск», отказаться от организации купелей. Однако местные власти города подводников на своё усмотрение приняли решение отменить крещенские купания. Таким образом, массовые обряды омовения на Камчатке совершаться не будут, сообщает ИА KamchatkaMedia.

Между тем, в Центре государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Камчатскому краю не исключают того, что в период празднования Крещения граждане начнут самостоятельно проводить обряд омовения. В связи с этим инспекторы напоминают, что делать это в необорудованных местах опасно для здоровья и жизни.

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