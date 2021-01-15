В Китае призвали приостановить использование вакцины Pfizer среди пожилых

Китайские специалисты в области здравоохранения призвали остановить использование вакцины против коронавирусной инфекции Pfizer среди пожилых людей. Об этом сообщила китайская газета Global Times в пятницу, 15 января.

Данное обращение вызвано сомнением в безопасности вакцины в связи со смертью 23 пожилых норвежцев, которые получили прививку. По словам китайского иммунолога, новая вакцина на основе мРНК, производимых такими компаниями, как Pfizer, была разработана в спешке и масштабно никогда не использовалась для предотвращения инфекционных заболеваний.

Кроме того, специалисты считают, что ее безопасность не была подтверждена широким применением для прививания людей. Также в Китае заявили о необходимости тщательно проанализировать смертельные случаи, чтобы выяснить была ли смерть связана с препаратом или хроническими заболеваниями.

Как пишет «Газета.ру», случаи смерти в Норвегии также доказали, что эффективность этого препарата оказалась не такой высокой, как ожидалось, считают эксперты.

14 января стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. 5 января сообщалось, что умерли два постояльца дома престарелых, сделавших прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Позже стало известно еще об одном умершем жителе Норвегии после вакцинации этим же препаратом.

В тот же день во Франции выявили шесть случаев серьезной побочной реакции после введения вакцины Pfizer/BioNTech.

В связи с этими случаями Pfizer со следующей недели временно сократит поставки вакцины от коронавируса по всей Европе.