Скончался директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в учебном заведении.

«На 86-м году жизни скончался директор Института демографии НИУ ВШЭ, заслуженный профессор Анатолий Вишневский», — отмечается на официальном сайте ВШЭ.

Представители вуза подчеркнули, что ученый считался главным демографом России и пост-советского пространства. Он принимал участие в деятельности таких международных организаций, как ООН, ЮНЕСКО и других.

Вишневский родился в 1935 году, в 1958-м окончил Харьковский государственный университет имени Горького. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию в Москве, а в 1983-м получил степень доктора экономических наук.

В 2007 году ученый стал главой созданного в ВШЭ Института демографии, образованного на базе Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

В 2014 году Анатолию Вишневскому присвоили звание заслуженного экономиста, а в 2017-м его наградили нагрудным знаком «За вклад в развитие государственной статистики».