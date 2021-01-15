Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Глава «Вектора» заявил об отсутствии китайского штамма коронавируса в России
Мир
В США заявили о планах протестующих «убить избранных должностных лиц»
Мир
В Финляндии выявлено 32 случая побочных эффектов после прививки от COVID-19
Мир
Зеленский заявил об отсутствии прогресса в урегулировании в Донбассе
Общество
В России создали выявляющую COVID-19 за час тест-систему
Общество
В прокуратуре предупредили о последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях
Интернет
Роскомнадзор потребовал возобновить доступ к YouTube-каналу ФК «Ахмат»
Общество
Голикова заявила об изучении в России 600 штаммов коронавируса
Экономика
В МВФ отметили усилия России по преодолению кризиса на фоне пандемии

Скончался директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скончался директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в учебном заведении.

«На 86-м году жизни скончался директор Института демографии НИУ ВШЭ, заслуженный профессор Анатолий Вишневский», — отмечается на официальном сайте ВШЭ.

Представители вуза подчеркнули, что ученый считался главным демографом России и пост-советского пространства. Он принимал участие в деятельности таких международных организаций, как ООН, ЮНЕСКО и других.

Вишневский родился в 1935 году, в 1958-м окончил Харьковский государственный университет имени Горького. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию в Москве, а в 1983-м получил степень доктора экономических наук.

В 2007 году ученый стал главой созданного в ВШЭ Института демографии, образованного на базе Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

В 2014 году Анатолию Вишневскому присвоили звание заслуженного экономиста, а в 2017-м его наградили нагрудным знаком «За вклад в развитие государственной статистики».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021