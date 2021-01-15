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Пенс и Харрис провели первый разговор после предвыборных дебатов

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Впервые после предвыборных дебатов состоялся разговор действующего и избранного вице-президентов США Майка Пенса и Камалы Харрис. Об этом сообщает газета The New York Times в пятницу, 15 января, со ссылкой на источники в администрации.

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Пенс по телефону поздравил Харрис с победой на выборах и предложил помощь в преддверии инаугурации. Собеседники издания охарактеризовали беседу как любезный и теплый разговор.

Отмечается, что, возможно, Пенс пригласит Харрис и ее супруга в резиденцию вице-президента до церемонии инаугурации. Однако на фоне сложившейся после беспорядков в Капитолии ситуации эта встреча еще под вопросом.

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена назначена на 20 января.

13 января палата представителей США начала рассматривать вопрос об импичменте действующему американскому президенту Дональду Трампу. Была принята резолюция, в которой Пенсу предлагалось отстранить Трампа от власти. Процедура должна быть инициирована именно вице-премьером США в рамках 25-й поправки к конституции о неспособности главы государства исполнять свои обязанности. Между тем, Пенс выступил против проведения импичмента.

7 января стало известно, что Пенс будет присутствовать на инаугурации Байдена. Пенс, вероятно, появится на мероприятии в знак поддержки мирной передачи власти. Отмечается, что к данному решению он пришел после того, как Трамп публично раскритиковал его за отказ противостоять сертификации итогов голосования.

В тот же день конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США. Процедура проходила на фоне беспорядков в Вашингтоне: сторонники Трампа ворвались в Капитолий, погибли пять человек, в том числе полицейский.

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