Гаврилов оценил возможность возвращения США в ДОН при Байдене

США вряд ли вернутся в Договор по открытому небу (ДОН) при администрации избранного президента Джо Байдена. Об этом сообщил в пятницу, 15 января, руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Нет, я таких разговоров (о возвращении США в ДОН — Ред.) не слышал, и вряд ли администрация Байдена станет возвращаться в этот договор, так как их позиция по всем международным проблемам прямо противоположна позиции мирового сообщества. Я имею в виду договорные позиции», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24»

Гаврилов отметил, что ситуация с выходом России из Договора по открытому небу обратима, и эту процедуру можно прекратить, если США вернутся в договор. Однако, он уточнил, что не верит в соответствующее намерение американской стороны.

В этот же день, 15 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила выход России из Договора по открытому небу тем, что ситуация вокруг документа после выхода США стала неприемлема для российской стороны. Она отметила, что у членов НАТО сохраняется возможность наблюдения за территорией России, тогда как для РФ закрыта территория лидера альянса — США.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что вина за прекращение Договора по открытому небу целиком лежит на США и их союзниках по НАТО.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.