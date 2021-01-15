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Правоохранители США возбудили 275 уголовных дел после штурма Капитолия

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После попытки захвата Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа возбуждено 275 уголовных дел, заявил в пятницу, 15 декабря и.о. федерального прокурора Майкл Шервин.

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«Cледователи возбудили 275 уголовных дел и предъявили обвинения 98 гражданам в связи с беспорядками в поддержку Дональда Трампа на прошлой неделе в Капитолии США», — цитирует его CNN.

По прогнозам правоохранителя, к концу дня число уголовных дел может достичь 300.

Ранее, 14 января, стало известно, что в штате Вирджиния по делу о штурме конгресса арестован боец Национальной гвардии США. Капрала Нацгвадии Джейкоба Фрэкера обвиняют в умышленном проникновении на запрещенную территорию и хулиганском поведении.

9 января федеральный суд округа Колумбия предъявил обвинения в связи с беспорядками у Капитолия США Джейкобу Энтони Чансли из Аризоны, также известному как Джейк Анджели, попавшему в объективы мировых СМИ в образе викинга. Его обвинили в умышленном проникновении в запрещенное к доступу здание без законных полномочий, а также в нарушении общественного порядка на территории Капитолия. Чансли арестован.

Задержан и 36-летний Адам Джонсон из Флориды. Именно он снял трибуну спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Задержан и арестован 35-летний Деррик Эванс из Западной Вирджинии. 6 января он транслировал в прямом эфире на свою страницу в Facebook видео о том, как присоединяется к толпе и поощряет ее незаконный вход в Капитолий.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация назначена на 20 января.

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