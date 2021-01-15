Глава «Вектора» заявил об отсутствии китайского штамма коронавируса в России

Первоначальный штамм коронавируса, который распространялся в Китае, в России так и не был обнаружен, заявил в пятницу, 15 января, гендиректор Государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов на совещании с вице-премьером России Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

«Следует отметить, что китайские варианты нового коронавируса не выявляются на территории Российской Федерации. Да, совершено верно», — цитирует его «Газета.ру».

По словам Максютова, специалисты центра выявили более 1,5 тыс. различных мутаций в России, некоторые из которых оказывают влияние на биологические свойства SARS-CoV-2.

«Среди тех вариантов, которые нами были отсеквенированы, следует отметить, что большая часть из них не приводит к каким-либо изменениям свойств вируса и только в ряде изоляторов были выявлены мутации, которые влияют на биологические свойства нового коронавируса, в частности такие как улучшение репликации вирусов в клетке или ингибирование интерферонового сигнального пути», — указал эксперт.

Он рассказал, что частота появления каждой из таких мутаций не превышает 3,5%.

Также глава «Вектора» уточнил, что центр уже приступил к изучению британского штамма.

«В настоящий момент мы начали уже углубленное изучение данного варианта британского штамма и на культуре клеток, и на различных животных моделях. В ближайшее время результаты будут получены», — добавил он.

14 января президент России Владимир Путин назвал непредсказуемой ситуацию с новыми штаммами коронавируса.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

В том же месяце стало известно об обнаружении в Южно-Африканской Республике нового штамма коронавируса. В январе первый случай заболевания мутировавшим COVID-19 зафиксировали в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии.

7 января директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что мутировавший штамм выявили в 22 странах Европы.