В Театре Табакова назвали время и место прощания с актером Воробьевым

Гражданская панихида по заслуженному артисту России Александру Воробьеву, скончавшемуся в пятницу, состоится в Театре Олега Табакова 18 января. Об этом 15 января сообщила пресс-атташе учреждения Ольга Андрейкина.

Как уточняется, актер будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

«Гражданская панихида состоится в понедельник, она начнется в 11:00 на сцене на Чистых прудах. Похороны пройдут на Николо-Архангельском кладбище», — цитирует Андрейкину ТАСС.

Ранее в пятницу стало известно, что заслуженный артист России Александр Воробьев скончался на 59-м году жизни. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что его уход стал горем для труппы.

Воробьев родился в 1962 году, в 1983-м стал выпускником ГИТИСа. Помимо театра, играл в кино, на его счету более 50 ролей в фильмах, в частности в лентах «Участок», «Громовы. Дом надежды», «Лето волков» и сериалах «Каменская», «Адмиралъ», «Дальнобойщики» и др.