Генетическая лаборатория открылась в онкоцентре в Рязани

В Рязанском онкологическом центре открылась генетическая лаборатория. На данный момент она работает в тестовом режиме, сообщает региональный минздрав.

По данным ведомства, лаборатория состоит из трех помещений, в каждом из которых проводится своя часть исследования. Между ними обустроены специальные окна, пишет 62INFO.ru.

В одном боксе материал подготавливается, затем отправляется через окно в другой отсек, а после — в третий. В последних двух и проходят основные исследования.

С открытием лаборатории пациенты могут проводить генетические исследования в своем регионе — ранее их направляли в Москву.

В ноябре сообщалось, что для Рязанского онкологического центра в рамках нацпроекта «Здравоохранение» приобрели новый операционный микроскоп. По данным областного минздрава, ранее щадящие микрохирургические операции невозможно было проводить в Рязани, пациентов приходилось направлять в Москву. Оборудование поступило в отделение опухолей головы и шеи.