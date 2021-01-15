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Валидаторы планируют установить в общественном транспорте Орла

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Стационарные валидаторы предложили установить в общественном транспорте Орла. Вопрос обсудили председатель горсовета Василий Новиков, его заместители Владимир Негин и Иван Дынкович, а также гендиректор АО «РИЦ» Виктор Павлюк.

По словам Павлюка, валидаторы помогут упростить процесс оплаты проезда транспортными и банковскими картами. Наличные при этом продолжит принимать водитель, отмечает InfoOrel.ru.

Также отпадет необходимость в контролерах, а водителей, выполнявших эту функцию, избавят от дополнительной нагрузки.

Увеличение стоимости оплаты проезда не планируется.

По итогам рабочей встречи председатель горсовета поручил гендиректору АО «РИЦ» подготовить все расчеты для реализации проекта.

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