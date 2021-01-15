Валидаторы планируют установить в общественном транспорте Орла
Стационарные валидаторы предложили установить в общественном транспорте Орла. Вопрос обсудили председатель горсовета Василий Новиков, его заместители Владимир Негин и Иван Дынкович, а также гендиректор АО «РИЦ» Виктор Павлюк.
По словам Павлюка, валидаторы помогут упростить процесс оплаты проезда транспортными и банковскими картами. Наличные при этом продолжит принимать водитель, отмечает InfoOrel.ru.
Также отпадет необходимость в контролерах, а водителей, выполнявших эту функцию, избавят от дополнительной нагрузки.
Увеличение стоимости оплаты проезда не планируется.
По итогам рабочей встречи председатель горсовета поручил гендиректору АО «РИЦ» подготовить все расчеты для реализации проекта.