Валидаторы планируют установить в общественном транспорте Орла

Стационарные валидаторы предложили установить в общественном транспорте Орла. Вопрос обсудили председатель горсовета Василий Новиков, его заместители Владимир Негин и Иван Дынкович, а также гендиректор АО «РИЦ» Виктор Павлюк.

По словам Павлюка, валидаторы помогут упростить процесс оплаты проезда транспортными и банковскими картами. Наличные при этом продолжит принимать водитель, отмечает InfoOrel.ru.

Также отпадет необходимость в контролерах, а водителей, выполнявших эту функцию, избавят от дополнительной нагрузки.

Увеличение стоимости оплаты проезда не планируется.

По итогам рабочей встречи председатель горсовета поручил гендиректору АО «РИЦ» подготовить все расчеты для реализации проекта.