Очередной каток откроется на стадионе в Рязани в выходные

В Рязани на стадионе «Локомотив» откроется самый большой городской каток. Церемония состоится в субботу, 16 января.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, выход на лед будет проходить по сеансам. Эти ограничения необходимы в связи с пандемией коронавируса, уточняет РИА «7 новостей».

Длительность каждого сеанса составит полтора часа. Между сеансами будет организован получасовой перерыв.

Отмечается, что одновременно на катке смогут находиться не более 250 человек.

Всего в Рязани залито 28 ледяных катков.