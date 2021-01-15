Очередной каток откроется на стадионе в Рязани в выходные
В Рязани на стадионе «Локомотив» откроется самый большой городской каток. Церемония состоится в субботу, 16 января.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, выход на лед будет проходить по сеансам. Эти ограничения необходимы в связи с пандемией коронавируса, уточняет РИА «7 новостей».
Длительность каждого сеанса составит полтора часа. Между сеансами будет организован получасовой перерыв.
Отмечается, что одновременно на катке смогут находиться не более 250 человек.
Всего в Рязани залито 28 ледяных катков.