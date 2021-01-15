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В прокуратуре предупредили о последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях

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Граждан предупредили о негативных последствиях в результате участия в несанкционированных массовых мероприятиях в московском аэропорту Внуково. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили «Известиям» в пресс-службе прокуратуры Москвы.

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«В сети Интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 17 января 2021 года в публичном мероприятии в аэропорту Внуково. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Чтобы не допустить возможные нарушения закона, правоохранители вынесли 15 лицам, которые призывали к проведению мероприятий, предостережения.

Кроме того, в прокуратуре напомнили об ответственности за организацию несогласованного публичного мероприятия.

В социальных сетях сторонники блогера Алексея Навального, который, как напомнила Газета.ру, заявил о возвращении в Россию 17 января, опубликовали ряд сообщений, в которых призвали участвовать в его встрече в аэропорту Внуково.

Ранее в январе управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве подтвердило факт объявления в розыск блогера Алексея Навального и намерено принять меры по его задержанию.

Также ФСИН заявила, что Навальный уклоняется от назначенного ему судом контроля, так как лечение в Германии уже должно было подойти к концу. В отношении блогера уже возбуждено уголовное дело о хищении пожертвований ряду его организаций на сумму 356 млн рублей.

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