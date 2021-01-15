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Фуркрея зацвела в самом северном ботаническом саду России второй раз за 90 лет

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В городе Кировск (Мурманская область) в Полярно-альпийском ботаническом саду-институте второй раз за 90 лет зацвела фуркрея прямая. Об этом ИА FlashNord рассказали в ботаническом саду.

Цветение растения началось в конце 2020 года и продлится до конца января. По словам специалистов, в это время цветки источают сильный аромат. Цветонос при этом может превышать 10 м в высоту, а в диметре — 20 см.

Фуркрея цветет один раз в жизни, после чего умирает. После себя растение оставляет «множество укоренившихся деток», отметили в ботаническом саду. В природе также остаются семена.

Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени Аврорина основан в 1931 году и является самым северным ботаническим садом в России. С момента открытия фуркрея цветет там лишь второй раз.

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