Сбившего трех детей водителя нашли в Магадане

Днем 14 января в дежурную группу отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Магаданской области поступило сообщение о ДТП, произошедшем напротив дома № 9/12 на улице Парковой в областном центре. 56-летний водитель автомобиля «УАЗ» совершил наезд на трех девочек 12–13 лет, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся.

Две девочки были доставлены в медицинское учреждение, а третья самостоятельно обратилась за помощью спустя некоторое время, передает ИА MagadanMedia. В течение часа личность водителя транспортного средства была установлена сотрудниками Госавтоинспекции. В отношении мужчины будет принято процессуальное решение.

Как стало известно 6 января, не менее 10 машин ГИБДД устроили погоню за нарушителем на Kia Rio в Санкт-Петербурге. По данным очевидцев, преследование машины началось на Невском проспекте, а закончилось у станции метро «Спортивная». Водитель автомобиля Kia Rio при попытке скрыться от инспекторов ДПС не справился с управлением и врезался в столб, в результате чего автомобиль перевернулся.