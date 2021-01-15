Попова назвала цель вакцинации от COVID-19

Вакцинация от COVID-19 в России должна позволить каждому получить возможность привиться и быть защищенным в период подъема заболеваемости. Об этом сообщила в пятницу, 15 января, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Процесс активной иммунизации должен быть организован таким образом, чтобы <...> каждый имел возможность быть привитым, но вместе с тем он должен быть привит в то время, которое позволит ему быть защищенным в период эпидподъема», — сказала она на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Она отметила, что «хочется поторопиться решить проблему одномоментно», но признала, что это будет не лучший вариант.

Кроме того, глава Роспотребнадзора на совещании предположила, что российские специалисты могут привить от коронавируса в 2021 году 60% населения.

По ее словам, ситуацию в России с COVID-19 можно назвать спокойной по сравнению с той, которая происходит в других странах.

В этот же день, 15 января, вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила, что массовая вакцинация россиян от COVID-19 начнется 18 января.

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