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Голикова рассказала об использовании за рубежом разработок РФ в борьбе с COVID-19

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Российские разработки для борьбы с коронавирусом применяют более 50 стран мира. Об этом в пятницу, 15 января, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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«В России разработано и зарегистрировано более 200 тест-систем для выявления коронавируса и антител к нему. Отмечу, что российские разработки, и вы это хорошо знаете, используются сейчас более чем в 50 странах мира», — сообщила она в ходе совещания с ведущими российскими эпидемиологами и вирусологами.

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин поддержал расширение исследований в отношении COVID-19 и других инфекций. Вице-премьер подчеркнула, что в стране разрабатываются экспресс- и ПЦР-тесты для диагностики коронавирусной инфекции и тесты, способные определять наличие в крови антител к ней.

Кроме того, российские специалисты постоянно изучают новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, контролируют состояние заболевших COVID-19 и привитых, и эта работа уже приносит результаты, отметила Голикова. По ее словам, в РФ изучается более 600 образцов штаммов коронавируса, свыше 400 из них уже полностью расшифрованы.

В этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуацию с COVID-19 в России можно назвать спокойной на фоне происходящего в других странах.

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