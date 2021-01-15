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Дело возбудили на руководство фирмы за уклонение от налогов на 58 млн рублей

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В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту уклонения стройфирмы «РМ-СТРОЙ» из Набережных Челнов от уплаты налогов на сумму 58 млн рублей. Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По данным следствия, в 2014–2015 годах глава фирмы передал в налоговую ложные сведения о сделках с 14 контрагентами. На самом деле сделок проведено не было, уточняет ИА «Татар-информ».

Таким образом, расходы компании оказались искусственно завышены, что снизило налогооблагаемую базу. Сумма уклонения от налогов составила более 58 млн рублей.

В отношении руководства фирмы возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В конце ноября сообщалось, что в Татарстане суда ожидает 57-летний директор ООО «Агрофирма «Дубрава». Его обвиняют в сокрытии более 5,3 млн рублей. За счет них должна была быть взыскана налоговая недоимка в размере 3,4 млн рублей.

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