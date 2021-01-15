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Кудрин предрек третью волну COVID-19 в России

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В России начинается третья волна распространения коронавируса, которая, возможно, будет не слабее второй. Об этом сообщил в пятницу, 15 января, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Дальше — меньше: обойдет ли Россию третья волна COVID-19
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«2021 год, видимо, не будет намного легче. И то, что мы видим в европейских странах, — оно, как правило, позже приходит и к нам, — это третья волна. То есть вторую волну уже дождались, идет третья волна пандемии, и возможно, она будет не слабее второй как минимум, а может, и больше. Поэтому расслабиться не удастся», — рассказал он во время Гайдаровского форума.

По словам Кудрина, год будет сложным, и правительству придется принимать новые меры поддержки. Он отметил, что уже сейчас кабмин решил продлить антикризисные меры, которые действовали в прошлом году.

«Год будет по-прежнему сильно связан с сохранением или продолжением пандемии, нужно будет продлевать многие меры, это будет достаточно дорого. Нужны новые дополнительные шаги в стратегии борьбы с кризисом», — объяснил Кудрин.

В конце ноября 2020 года во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что если в Европе не создадут необходимую инфраструктуру для борьбы с распространением коронавируса, то третья волна эпидемии начнется уже в начале 2021 года.

В декабре главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко не исключил вероятность третьей волны COVID-19. Он напомнил, что испанка, азиатский, свиной и птичий грипп протекали в три волны и были связаны с сезонными вспышками весной и осенью.

Однако в январе замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пик заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, уже пройден. Она обратила внимание на существующую тенденцию к стабилизации ситуации.

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