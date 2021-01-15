В Удмуртии за прошлый год зафиксировали 26 случаев бешенства

На территории Удмуртии в 2020 году зарегистрировано 26 случаев бешенства животных, что на 23 случая меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Наибольшее количество заражений произошло в Ижевске — там заболели пять животных. В Вавожском районе зафиксировано четыре очага заболевания. Еще по два случая отмечено в Каракулинском, Граховском, Сарапульском, Кизнерском, Увинском районах, пишет udm-info.ru.

По одному очагу зарегистрировано в Малопургинском, Воткинском, Алнашском, Киясовском, Шарканском, Якшур-Бодьинском, Камбарском районах.

Всего заболели 12 лис, семь собак, четыре домашние кошки, два барсука и одна единица крупного рогатого скота.

Последний случай заражения зарегистрирован 30 декабря на территории города Камбарка.