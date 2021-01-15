Попова допустила вакцинацию от COVID 60% россиян за год

Российские специалисты могут привить от коронавируса в 2021 году 60% населения. Об этом в пятницу, 15 января, сообщила в ходе совещания с эпидемиологами глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, это станет очень серьезным достижением. Иммунизация населения должна быть массовой, но ее надо организовать так, чтобы люди имели коллективный иммунитет к осени, когда начинается эпидсезон.

По мнению Поповой, ситуация с COVID-19 в России в настоящее время спокойная на фоне происходящего в других странах.

В этот же день замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пик заболеваемости COVID-19 в России, вероятно, уже пройден.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V».

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