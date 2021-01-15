Журналист рассказал о планах Трампа в день инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп планирует покинуть Вашингтон утром 20 января, в день инаугурации избранного главы государства Джо Байдена, сообщил в пятницу, 15 января, журналист агентства Reuters Ян Вулф в Twitter.

Он указал, что Трамп запланировал в этот день прощальное мероприятие на базе Эндрюс за пределами округа Колумбия.

Ранее, 13 января, палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подписала документ, теперь статью направят в сенат.

Байден, в свою очередь, выразил надежду, что рассмотрение вопроса об импичменте Трампа не помешает сенату работать одновременно над другими срочными для страны делами.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл уже заявил, что процедуру импичмента Трампа в сенате конгресса не удастся завершить до инаугурации Байдена.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация назначена на 20 января.