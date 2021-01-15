На модернизацию освещения в Волжском направят 660 млн рублей

В городе Волжск (Волгоградская область) намерены модернизировать систему освещения и сделать ее более энергоэффективной. Об этом 15 января сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

Конкурс по поиску подрядчика объявил комитет тарифного регулирования Волгоградской области. Максимальная стоимость контракта составит 659,5 млн рублей. Средства выделят из бюджета города, их будут направлять поэтапно.

Победитель аукциона должен будет оказать услуги в виде инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В ближайшие семь лет в Волжском планируют снизить энергопотребление на наружное освещение не менее чем на 50%, то есть от 6 млн кВт/час.

В рамках работ подрядчик модернизирует схему расположения объектов освещения и заменит существующие фонари на светодиодные — всего 14 655 штук. Также будет внедрена автоматизированная система управления освещением.