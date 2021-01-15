«Почта России» будет доставлять отправления в определенное время

В приложении «Почты России» появится функция получения посылки в определенное время. Об этом в пятницу, 15 января, заявил гендиректор компании Максим Акимов.

«Мы хотим запустить в мобильном приложении очень востребованные сервисы — например, переадресацию, когда вы хотите изменить формат или место получения. Другие функции — сервис электронных доверенностей, доставку в точный тайм-слот. Конечно, всё это надо запускать довольно быстро, чтобы отвечать растущим запросам потребителей. Мы в это инвестируем большие ресурсы», — цитирует его ТАСС.

13 ноября 2020 года стало известно, что программа повышения заработной платы сотрудникам основного производства «Почты России» охватила почти 264 тыс. человек.

В частности, зарплаты увеличились в Самарской, Архангельской, Томской, Тюменской, Орловской, Рязанской, Воронежской, Тамбовской областях, в Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Татарстане, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечне, Хакасии, Коми, Адыгее, Дагестане, Красноярском крае и Еврейской АО.