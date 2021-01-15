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Мальчик погиб во время катания на тюбинге в Москве

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В Москве погиб мальчик, ударившись головой при катании на тюбинге. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила в пятницу, 15 января, старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности», — приводит ее слова «РИА Новости».

По данным следствия, при катании с горки на тюбинге в Северо-Западном округе Москвы ребенок ударился головой и потерял сознание. Когда к нему подбежали на помощь, у него шла кровь из носа и изо рта, передает РЕН ТВ. Мальчик кричал от боли.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, но пострадавший скончался на месте. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает RT.

Накануне врачи предупредили об опасностях, связанных с катанием на тюбингах. Специалисты напомнили, что спуск на тюбинге невозможно контролировать, при этом «плюшка» может разгоняться до 100 км/ч. Травмы, полученные на тюбинге, могут быть сопоставимы с травмами в ДТП.

10 января сообщалось о госпитализации 15-летнего мальчика в Москве после катания на тюбинге, привязанном к автомобилю. «Ватрушка» врезалась в дерево на скорости около 60 км/ч. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, тяжелый отек мозга, ушиб сердца и множественные переломы.

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