Количество пьяных ДТП на Ставрополье снизилось в прошлом году на 21%

В Ставропольском крае существенно снизилось количество пьяных ДТП в 2020 году. Показатель сократился на 21% по сравнению с 2019 годом, сообщает региональное УГИБДД.

В прошлом году за вождение в состоянии алкогольного опьянения было задержано 3 тыс. человек. Еще 620 автолюбителей оказались за рулем в наркотическом опьянении. Около 6 тыс. проходить медосвидетельствование отказались, пишет NewsTracker.

В отношении более 1 тыс. ставропольчан возбуждены уголовные дела. К лишению свободы приговорены 44 человека, к принудительным работам — 390 человек.

Количество пьяных аварий при этом снизилось на 21%. Этих показателей удалось добиться за счет профилактических мероприятий и повсеместных отработок транспортных потоков.

13 января сообщалось, что количество ДТП с водителями в состоянии опьянения в России за 11 месяцев прошлого года сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.