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Второе за два дня штормовое предупреждение объявлено на Сахалине

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В Сахалинской области объявлено штормовое предупреждение на 16 января. Аналогичный прогноз был на 14 января. На территории Анивского, Томаринского, Холмского, Невельского, Долинского, Корсаковского районов и города Южно-Сахалинск ожидается сильный снег, ветер 18–23 м/с, метель. Кроме этого, 16 января на территории Курильского и Южно-Курильского районов прогнозируются осадки, ветер 22–27 м/с.

По информации МЧС по региону, в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные сообщения и рекомендации по реагированию на последствия снежного циклона, передает ИА SakhalinMedia. Ранее в региональном управлении Росгидромета предупредили об опасности схода лавин.

Напомним, экстренное предупреждение объявлено в Приморье на 15–16 января из-за циклона, который принесет сильный снег и штормовой ветер. По данным МЧС, на дорогах возможны гололедица и снежный накат, а в прибрежных районах прогнозируется метель при ветре 20–25 м/с.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о сильных морозах на большей части европейской территории страны, а также на юге Западной Сибири.

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