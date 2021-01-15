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Байдену посоветовали приостановить санкции против «Северного потока – 2»

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Действие санкций Вашингтона против «Северного потока – 2» необходимо приостановить, как и строительство самого газопровода. Так считает советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс, своим мнением он поделился в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном 15 января.

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Остановка строительства необходима для проведения конфиденциальных и спокойных переговоров между США и вовлеченными в проект странами, полагает Бернс.

«Европейцы должны остановить строительство «Северного потока – 2», а американцы — приостановить действие санкций», — цитирует его «Газета.ру».

Как уточняется в публикации, компания Nord Stream 2 AG не торопится продолжать работы по строительству «Северного потока – 2» в водах Дании. При этом готово новое расписание прокладки газопровода в исключительной экономической зоне королевства.

Как объяснил оператор, прежде нужно провести проверку технического оборудования, процесс займет несколько дней. В результате решение о возобновлении строительства будет принято только в конце января или начале февраля.

13 января появились сведения о том, что Госдеп США предупредил ряд европейских компаний, которые, по версии американского ведомства, помогают в строительстве проекта, о возможном риске введения против них санкций со стороны Вашингтона.

После этого директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин заявил, что Москва уверена в реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2», несмотря на давление со стороны Вашингтона.

«Северный поток – 2» строится от России до ФРГ по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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