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Клиника «Хадасса Москва» в Сколково прервала переговоры с Pfizer

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Израильская клиника «Хадасса Москва» в Сколково остановила переговоры с американской фармацевтической компанией Pfizer о приобретении вакцины против COVID-19. Об этом в пятницу, 15 января, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

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«Клиника «Хадасса Москва», участник ММК (Международного медицинского кластера. — Ред.) в Сколково, остановила переговоры с Pfizer о приобретении вакцины против ковида», — говорится в сообщении.

В медучреждении уточнили, что препарат от Pfizer в клинике не использовался.

14 января стало известно, что в Норвегии 23 человека скончались после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. 5 января сообщалось, что умерли два постояльца дома престарелых, сделавших прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech. Позже стало известно еще об одном умершем жителе Норвегии после вакцинации этим же препаратом.

В тот же день во Франции выявили шесть случаев серьезной побочной реакции после введения вакцины Pfizer/BioNTech.

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