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Башне Сююмбике в Казани могут вернуть функцию дозорной

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В Татарстане рассматривают возможность вернуть казанской башне Сююмбике историческую функцию. Об этом рассказал глава госкомитета республики по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

По его словам, власти ориентируются на тот факт, что раньше это была дозорная башня. Чиновник также отметил, что ему «стало бы очень интересно», если бы она вернула себе эту функцию, пишет InKazan.ru со ссылкой на «Бизнес Онлайн».

Также, по мнению Гущина, подобные изменения привлекут туристов.

Ранее в январе сообщалось, что комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия организовал ежемесячный мониторинг отклонения башни Сююмбике при помощи современных технологий наземного лазерного сканирования. Сейчас отклонение от вертикальной оси составляет 2 м, что уже является критическим показателем.

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