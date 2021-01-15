Пять стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Белоруссии

Пять государств — партнеров Европейского союза присоединились к санкциям ЕС в отношении Белоруссии. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу, 15 января, на сайте Совета ЕС.

«Страны-кандидаты — Албания, Северная Македония и Черногория, а также государства европейской зоны свободной торговли — Исландия и Норвегия — присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций в отношении Белоруссии», — следует из заявления.

Третий пакет санкций против Белоруссии был введен 17 декабря 2020 года. Под ограничительные меры попали 29 физических и семь юридических лиц.

В октябре ЕС ввел два пакета санкций против Республики Беларусь. Первый пакет был введен Евросоюзом 2 октября, второй — 6 ноября. Они затронули 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур.

В конце декабря глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Белоруссия в ответ на санкции Евросоюза ограничит деятельность ряда политических фондов и пересмотрит реализацию программ политическими институтами в различных сферах, в том числе работающими под эгидой иностранных посольств.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа, после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, с 80,1% голосов в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко.

Несогласные с итогами выборов вышли на улицы, недовольство вылилось в митинги по всей стране.